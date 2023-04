Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Kinderfahrräder entwendet

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: Motorradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Eine 42 Jahre alte Toyota-Fahrerin übersah am Dienstag kurz vor 14:30 Uhr an der Einmündung Schorndorfer Straße / Giselastraße eine 19-jährige Motorradfahrerin. Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, musste die Zweiradfahrerin stark bremsen und ausweichen, woraufhin sie stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Remshalden-Grunbach: Kinderfahrräder entwendet

Im kurzen Zeitraum zwischen 18:50 Uhr und 19 Uhr wurden am Dienstagabend zwei Kinderfahrräder, die vor einem Supermarkt in der Bahnhofstraße abgestellt und mit einem Schloss zusammengeschlossen waren, entwendet. Die Fahrräder von den Herstellern Kelly und Trek Marlin haben einen Gesamtwert von etwa 1300 Euro. Hinweise zu den Dieben bzw. dem Verbleib der Räder nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Aspach: Unfallflucht

Auf dem Streckenabschnitt der L 1118 zwischen Neuwirtshaus in Richtung Sinzenberg ereignete sich am Dienstag eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer touchierte in einer Kurve einen vorausfahrenden Motorradfahrer, der dadurch die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verlor und stürzte. Hierbei verletzte sich der 16-jährige Zweiradfahrer leicht. An seinem Bike entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Autofahrer, der mit einem schwarzen Pkw VW unterwegs gewesen sein soll, flüchtete nach dem Vorfall. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Urbach: Unfallflucht

Am letzten Mittwoch (05.04.2023) streifte die Fahrerin eines Pkw VW Golf beim Parken in der Kirchgasse ein Auto und beschädigte dieses. Sie verließ zunächst die Unfallstelle und wollte nach ihrem Zurückkommen sich um die Schadenregulierung kümmern. Der Eigentümer des unfallbeteiligten Autos war aber zwischenzeitlich weggefahren. Es soll sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls sowie der Eigentümer des beschädigten Kleinwagens sollten sich bitte mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell