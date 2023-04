Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Einbruch und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Rund 14.000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr ereignete. Ein 49 Jahre alter Hyundai-Fahrer fuhr bei ausgeschalteter Ampelanlage von der Friedrichstraße kommend in die Kreuzung mit der Stuttgarter Straße ein, wobei der die Vorfahrt einer 37-jährigen VW-Fahrerin missachtete. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Essingen: Räder entwendet

Zwischen Freitag und Samstag entwendeten Diebe die 19 Zoll Aluräder zweier Hyundai Tucson. Die Fahrzeuge waren auf einem Verkaufsgelände eines Autohauses in der Margarete-Steiff-Straße abgestellt. Diese wurden aufgebockt und danach auf Knochensteinen abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 6000 Euro. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtige Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Briefkasten durch Böller beschädigt

In der Nacht von Montag auf Dienstag warfen Unbekannte einen Böller in einen Briefkasten eines Hauses in der Alten Kirchheimer Straße. Es entstand Sachschaden von circa 150 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020.

Fahrzeuge beschädigt

Heubach: In der Friedrichstraße wurde ein Wohnmobil der Marke Globecar am rechten Außenspiegel beschädigt. Der Tatzeitraum kann vom Geschädigten nicht näher eingegrenzt werden.

Böbingen: Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag wurde ein Audi Q4 mutwillig zerkratzt, der in der Maybachstraße abgestellt war. Der Schaden wird auf 8000 Euro beziffert. Hinweise auf die jeweiligen Verursacher werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegengenommen.

Gschwend: Einbrecher ertappt

Zwei 17 und 19 Jahre alte Burschen drangen am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr gewaltsam über ein Dachfenster in eine Wohnung in der Welzheimer Straße ein. Dabei wurden sie vom Wohnungsinhaber ertappt, der die Polizei verständigte. Die beiden Einbrecher konnten noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Sie hatten rund 1000 Euro Schaden verursacht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen, der Minderjährige wurde seinen Eltern übergeben.

