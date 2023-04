Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Eingeschlagene Scheiben, verletzter Motorradfahrer, Einbruch und Fahrt in Schlangenlinien

Aalen (ots)

Aalen: Eingeschlagene Scheiben-hoher Schaden

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlug ein Unbekannter mehr als 20 Scheiben am Gebäude der Agentur für Arbeit in der Julius-Bausch-Straße ein. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang fiel gegen 2.45 Uhr ein Mann auf, bei dem es sich um den Täter handeln könnte. Am hinteren Kragen seiner Jacke war eine weiße Aufschrift zu erkennen. Eine durchgeführte Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen blieb ohne Erfolg. Hinweise auf den Mann oder andere Personen, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen/BAB7: Fahrt in Schlangenlinien-Zeugen gesucht

Ein 51 Jahre alter Mann befuhr am Montag gegen 19.40 Uhr die B29 zwischen Hüttlingen und der BAB7 mit seinem Ford Transit in Schlangenlinien. Er geriet dabei mehrmals auf die Gegenspur und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Er setzte seine Fahrt auf der BAB7 in Richtung Norden fort, wobei er hier mehrmals auf den Standstreifen geriet. Der Mann konnte letztlich angehalten und seine Weiterfahrt unterbunden werden. Vermutlich waren gesundheitliche Probleme die Ursache für seine Fahrweise. Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 zu melden.

Aalen: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Im Bereich Neu-Ziegelhütte stürzte am Montag gegen 20.45 Uhr ein KTM-Fahrer alleinbeteiligt, nachdem er die Kontrolle über sein Zweirad verloren hatte. Der 19 Jahre alter Fahrer zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Es entstand Sachschaden von rund 6000 Euro.

Ellwangen: Bauwagen aufgebrochen

Es wurde in einen Bauwagen, der als Jugendtreff verwendet wird, zwischen Freitag und Montag eingebrochen. Die Täter haben den Schließmechanismus des Wagens aufgebrochen und eine Nabelmaschine sowie etwas Bargeld entwendet. Die Polizei Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zum Tatgeschehen, das in der Straße Kübelesbuck verübt wurde, um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07961/9300 entgegengenommen werden.

Rainau: Fahrzeugbrand

Ein 40-jähriger Fahrer eines VW Käfers befuhr am Montagabend gegen 20.15 Uhr die B 290 in Richtung Aalen, als sein Fahrzeug im Motorraum Feuer fing. Er konnte den Pkw noch auf den Parkplatz beim Stausee lenken, es unverletzt verlassen und das Feuer löschen. Die örtliche Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell