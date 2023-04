Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfallflucht, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Gem. Welzheim: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt, Unfallflucht

Am Sonntag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger die Landesstraße 1080 zwischen Welzheim und Laufenmühle mit seinem Motorrad Honda. In einer Kurve kam ihm ein PKW entgegen, der so weit auf seiner Fahrspur fuhr, dass der 20-Jährige gezwungen war, nach rechts auszuweichen. Er geriet mit seinem Motorrad ins geschotterte Bankett und stürzte dadurch. Bei dem Sturz wurde der 20-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Es liegen keine Hinweise zum Unfallverursacher vor.

Waiblingen: Unsinn mit Einkaufswagen verursacht Sachschaden

Am Sonntag gegen 21:30 Uhr benutzte ein Unbekannter einen Einkaufswagen dazu, auf dem Gehweg der Ludwigsburger Straße eine Spritztour zu unternehmen. Er fuhr dazu mit dem Einkaufswagen die abschüssige Straße herunter und prallte etwa auf Höhe der Marienstraße gegen einen geparkten PKW Daimler. An dem PKW wurde die gesamte Seite verkratzt und der Spiegel abgerissen, weshalb nun ein Schaden von etwa 4.000 Euro zu beklagen ist. Der Verursacher flüchtete nach der Kollision. Die Polizei bittet Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

