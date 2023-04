Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis bis 10:00 Uhr

Aalen (ots)

Rosenberg: Altkleidercontainer angezündet - Zeugen gesucht Am frühen Ostersonntagmorgen, gegen 00:55 Uhr, wurden in der Straße "Geiselroter Heidle" in Rosenberg, hinter einem Fahrradgeschäft zwei Altkleidercontainer durch Unbekannte angezündet. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein dritter Container beschädigt. Die Feuerwehr Rosenberg, die mit insgesamt 2 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei in Ellwangen (Tel. 07961/930-0) sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern abgeben können.

Schwäbisch Gmünd-Degenfeld: Vom Rad abgestiegen, schwer verletzt Am Samstagabend, gegen 17:25 Uhr, wollte eine 46-jährige Radfahrerin in der Filstalstraße in Degenfeld von ihrem Fahrrad absteigen. In der Folge stürzte sie und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus

