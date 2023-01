Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Becherbach (ots)

Am Freitagabend kommt es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einer fußläufigen Person. Eine 62-jährige Fahrerin befuhr mit einem Transporter die genannte Straße und übersah, bei bereits eingetretener Dunkelheit, eine 88-jährige Frau, welche mit ihrem Rollator die Straße querte. Die Frau wurde mit dem Außenspiegel des Fahrzeuges am Hinterkopf getroffen, woraufhin sie stürzte und sich in Folge dessen am Handgelenk verletzte. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. |pilek

