Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Funkstreifenwagen gerade noch verhindert

Heinzenhausen (ots)

Am Samstagnachmittag kann ein Verkehrsunfall mit einem Funkstreifenwagen gerade noch verhindert werden. Ein 44-jähriger PKW Fahrer überholte in einem unübersichtlichen Kurvenbereich auf der B270 von Lauterecken kommend in Richtung Wolfstein einen vor ihm fahrenden PKW. Der Funkstreifenwagen war in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs und konnte den Überholvorgang beobachten. Ein Zusammenstoß zwischen dem Funkstreifenwagen und dem entgegenkommenden Fahrzeug konnte lediglich durch starkes Abbremsen des Polizeibeamten verhindert werden. Keiner der beteiligten Personen wurde verletzt, Sachschaden entstand ebenfalls nicht. Der Fahrer des genannten Fahrzeuges wurde im Bereich Wolfstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 44-jährige Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. |pilek

