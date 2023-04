Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis bis 10:00 Uhr

Fellbach: Einbruch in Supermarkt Im Zeitraum von Freitagabend 18:00 Uhr bis Samstagmorgen, 09:30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Supermarkt in der Stuttgarter Straße in Fellbach ein. Dort entwendeten sie Bargeld und Tabakwaren in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern abgeben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden.

Fellbach: Brand an Bücherei gelegt Am Samstagmorgen, gegen 08:30 Uhr, meldeten Zeugen beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) einen Brand an der Bücherei beim Berliner Platz in Fellbach. Unbekannte zündeten dort den Buch-Rückgabeautomaten der Bücherei an. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf das Gebäude über. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zur den Tätern abgeben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Weinstadt-Endersbach: Versuchter Einbruch in Kiosk Am frühen Ostersonntagmorgen, gegen 03:09 Uhr, versuchten Unbekannte in das Kiosk am Bahnhof in Endersbach einzubrechen. Dies gelang ihnen zwar nicht, sie richteten jedoch einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an.

Weinstadt-Endersbach: Von der Fahrbahn abgekommen und lebensgefährlich verletzt Am Ostersonntagmorgen, gegen 07:04 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Smart Fahrer die B 29 von Weinstadt in Richtung Remshalden. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Smart, so dass der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Hierdurch wurde er lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden. Die B 29 war für die Dauer der Unfallaufnahme mehr als zwei Stunden in Richtung Aalen voll gesperrt.

