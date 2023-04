POL-AA: Pressebericht für den Rems-Mur-Kreis bis 10:00 Uhr

Aalen (ots) - Crailsheim: Vermisster Senior wurde wohlbehalten aufgefunden Wie heute bereits berichtet, suchte ein Hubschrauber und mehrer Streifen nach einem 91-jährigen Senior in Crailsheim. Der Mann wurde in den Abendstunden wohlbehalten aufgefunden und befindet sich wieder in der Senioreneinrichtung. Vielen Dank an alle Hinweisgeber. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und Lagezentrum/PvD- ...

