POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mountainbikerin gestürzt

Aalen (ots) - Braunsbach: Unfall mit Rettungswagen Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr befand sich ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt von Untermünkheim kommend in Richtung Braunsbach. Am Ortsbeginn von Braunsbach wollte die 34-jährige Fahrerin des Rettungswagens einen VW Crafter überholen. Der Fahrer des Crafters bemerkte den Rettungswagen trotz Blaulicht und Martinshorn nicht und wollte nach links abbiegen, als sich ...

mehr