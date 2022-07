POL-PDLD: Kandel - OT Höfen Erstmeldung Schwerer Verkehrsunfall an unbeschranktem Bahnübergang

Bellheim (ots) - Zwei E-Bikes im Wert von ca. 2578 Euro wurden am 20.07.2022 gegen 13 Uhr aus einem Hof in Bellheim entwendet. Die Fahrräder waren mit einem Schloss an den Hinterrädern gesichert. Die Tat konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Drei derzeit unbekannte Männer schraubten die Hinterräder der E-Bikes ab und luden die Einzelteile in ein Fahrzeug. Anschließend fuhren die Täter in unbekannte Richtung davon. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte ...

