POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Autofahrer nach Unfall verstorben

Aalen (ots) - Fellbach: Einbruch in Supermarkt Im Zeitraum von Freitagabend 18:00 Uhr bis Samstagmorgen, 09:30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Supermarkt in der Stuttgarter Straße in Fellbach ein. Dort entwendeten sie Bargeld und Tabakwaren in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern abgeben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden. Fellbach: ...

