POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Motorradfahrer missachtet anscheinend Vorfahrt

Am Mittwoch erlitt ein 26-Jähriger bei einem Unfall bei Giengen schwere Verletzungen.

Gegen 23 Uhr bog ein 26-jähriger mit einem Motorrad, von der B 492, auf die K 3025 in Richtung Allewind ein. An dieser Stelle muss der Verkehr, der von der B 492 kommt, Vorfahrt gewähren. Der 26-Jährige fuhr jedoch auf die K 3025, obwohl zu dieser Zeit von links eine Frau in einem BMW kam.

Die 23-Jährige erfasste mit ihrem Auto das Motorrad in der Einmündung. Der Mann stürzte deshalb und erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik. Ein Abschlepper barg das Kraftrad von der Unfallstelle. Die Feuerwehr reinigte die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Polizisten des Verkehrsdienst Heidenheim (Tel: 07321/97520) ermitteln nun die Ursache des Unfalls. Sie schätzen den Schaden an den Fahrzeugen auf 10.000 Euro.

Hinweis:

Warum der Mann auf die K 3025 einfuhr, obwohl er dort Vorfahrt gewähren müsste, ist Bestand der Ermittlungen der Polizei. Klar ist, dass 17 Prozent der Unfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm im Jahr 2021 auf das Missachten der Vorfahrt zurückzuführen waren. Meist entstehen solche Unfälle, weil es Verkehrsteilnehmer eilig haben. Die Polizei rät zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

