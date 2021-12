Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Täter nach Diebstahl auf frischer Tat festgenommen

Wegberg-Schwaam (ots)

Nachdem zwei Täter aus Mönchengladbach im Alter von 22 und 37 Jahren bei einem Diebstahl aus einem Verkaufsraum an der Straße Zum Thomeshof festgestellt und aufgezeichnet wurden, folgte ein aufmerksamer Zeuge den Tätern. Diese konnten durch Beamte der Polizei Heinsberg festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und diese dauern weiter an. Die Tat ereignete sich am 20. Dezember gegen 20:20 Uhr.

