Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Antenne abgerissen

Zwischen Samstagabend 17 Uhr und Sonntagnachmittag 15:30 Uhr beschädigte ein Vandale einen im Dr.-Henryk-Fenigstein-Weg geparkten Pkw. Hierzu riss er die Antenne am Fahrzeug ab und verursachte dadurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Vandalen.

Crailsheim: Feuerwehreinsatz

Am Montagabend gegen 19:40 Uhr geriet ein Mülleimer in der Paradiesallee in Brand. Der Mülleimer konnte durch die Feuerwehr, welche mit acht Personen und einem Fahrzeug vor Ort kam, gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat eine Zigarette zum Ausbruch des Feuers geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell