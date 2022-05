Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 12:45 Uhr, kam es in der Rathausstraße Ecke Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Die 59-Jährige Fahrzeugführerin wollte von der Rathausstraße nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Die 16-Jährige Fahrradfahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt den Gehweg der Bahnhofstraße, von der Glanstraße kommend, und fuhr ohne auf den dort befindlichen Verkehr zu achten in die Einmündung ein, weshalb es anschließend zwischen der Fahrradfahrerin und dem PKW zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde die 16-Jährige verletzt und durch den hinzugerufenen Rettungsdienst anschließend in die Uniklinik nach Homburg verbracht. Nach derzeitigem stand wurde diese dort stationär aufgenommen. |pikus

