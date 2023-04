Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schachtdeckel ausgehoben - Jugendliche entwendeten Bargeld - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Sulzbach an der Murr: Verletzte Motorradfahrer

Ein 22-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montag gegen 15.40 Uhr die B 14 zwischen Berwinkel und Sulzbach. Bei nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle und stürzte ohne Fremdbeteiligung. Der 22-Jährige verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Auf demselben Streckenabschnitt ereignete sich eine halbe Stunde später ein identischer Motorradunfall. Hier stürzte ein 21-jähriger Motorradfahrer mit einer Kawasaki in einer Kurve. Auch dieser Biker verletzte sich hierbei und musste in Krankenhaus verbracht werden. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Allmersbach im Tal: Motorradunfall

Ein 60-jähriger Motorradfahrer verursachte am Montag gegen 13 Uhr in einem Kreisverkehr auf der L 1080 einen Unfall. Er stieß gegen das Hinterrad eines vorausfahrenden Motoradfahrers, der dort aus dem Kreisverkehr nach rechts ausfahren wollte. Beide Motorradfahrer stürzten, wobei sich der Unfallverursacher leicht und der gleichaltrige vorausfahrende Motorradfahrer schwer verletzten. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser verbracht.

Auenwald: Quad contra Pkw

Ein 61-jähriger Fahrer eines Quads der Marke Bombardier befuhr am Montag gegen 15.30 Uhr die Uhlandstraße. Er erkannte dort zu spät parkende Fahrzeuge und musste diesen Ausweichen. Hierbei verlor er die Kontrolle und stieß mit einem auf der anderen Straßenseite stehenden Pkw zusammen. Der 61-Jährige wurde hierbei schwer verletzt. Auch er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Sulzbach an der Murr: Ausgehobene Schachtdeckel

In der Gartenstraße Höhe Einmündung Marktstraße wurde in der Nacht zum Montag ein Schachtdeckel ausgehoben. Die Gefahrenlage wurde am Montagmorgen gegen 8 Uhr bemerkt und beseitigt. Es scheint, als ob niemand bei dem Ereignis geschädigt wurde. Hinweise zum Vorfall bzw. auf die unbekannten Verursacher nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Jugendliche entwenden Bargeld - Kripo ermittelt

Ein 14-jähriger Junge befand sich am Ostermontag gegen 16.30 Uhr in der Seestraße, als er von drei fremden Jungs gestoppt und angesprochen wurde. Einer der Fremden schlug dem 14-Jährigen gegen das Knie und forderte die Herausgabe von Geld. Nach weiteren Drohungen hat das Opfer 10 Euro Bargeld an die Täter ausgehändigt. Daraufhin flüchtete die Gruppierung zur U-Bahn und fuhren mit der U1 weg. Die drei jungen Männer waren der Beschreibung nach ca. 14 oder 15 Jahre alt. Einer war mit einer auffallend roten Jacke bekleidet und trug eine Tüte bei sich. Die anderen beiden Jungs waren mit einer roten und grauen Jacke bekleidet, wobei einer noch eine Baseballmütze getragen habe. Passanten, die das Tatgeschehen beobachteten und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Personen geben können, sollten sich bitte mit der Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07361/5800 in Verbindung setzen.

Schorndorf: Angebranntes Essen verursacht Feuerwehreinsatz

Ein stark betrunkener Mann wollte sich in der Nacht auf Montag gegen 3:30 Uhr Essen zubereiten und vergaß dieses auf dem Herd. Infolgedessen kam es zur starken Rauchentwicklung in der Wohnung des Mannes in der Mittleren Uferstraße. Die hinzugerufene Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort kam, lüftete letztlich die verrauchte Wohnung. Der Bewohner wurde vor Ort ambulant durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes versorgt. Bis auf das angebrannte Essen und den verkohlten Topf entstand kein Sachschaden.

