Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Sömmerda (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag meldeten mehrere Anwohner gegen 01:30 Uhr in Sömmerda, Str.d.Einheit, dass unbekannte Täter gerade einen Zigarettenautomaten gesprengt haben. Ein Zeuge konnte beobachten, wie zwei dunkel bekleidete Täter nach der Detonation, Zigarettenschachteln von der Straße in eine mitgeführte Tüte sammelten und dann in Richtung Garagenkomlex Käthe-Kollwitz-Str. zu Fuß flüchteten. Die Täter hatten zuvor einen Böller in den Ausgabeschacht des Automaten gelegt und diesen gezündet. Der Automat ist vollständig zerstört. Wie viele Zigarettenschachteln gestohlen wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Es befanden sich aber am Tatort noch eine Menge dieser Schachteln, sowie Bargeld. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Sömmerda und bei Bedarf auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (TF)

