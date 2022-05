Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 22.30 Uhr und 23.45 Uhr einen Renault, der entlang der Lindenstraße auf Höhe des Stadtforums abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise werden unter Tel. 07581/4820 an das Polizeirevier Bad Saulgau erbeten.

