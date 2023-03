LPI-EF: Ohne Fahrerlaubnis und Versicherungskennzeichen unterwegs

Erfurt (ots) - Am 10.03.2023 gegen 19:50 Uhr kam es in Erfurt, Weimarische Straße stadtauswärts, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand ging diesem ein illegales Kraftfahrzeugrennen, an welchem die verletzte Person selbst nicht beteiligt war, voraus. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einer weißen ...

mehr