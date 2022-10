Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Unfälle auf der B 249

Sondershausen (ots)

Montagnachmittag befuhr ein Pkw-Fahrer die B 249 aus Richtung Sondershausen kommend in Richtung Gundersleben. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein weiterer Unfall ohne Personenschaden ereignete sich nur wenige Minuten später ebenfalls auf der B 249. Auf Grund des oben genannten Unfalls bildete sich ein Rückstau. Aus Richtung Gundersleben näherte sich ein weiterer Pkw-Fahrer dem Stauende und fuhr auf Grund von Unaufmerksamkeit auf den letzten, in der Schlange bereits stehenden, Pkw Ford auf und schob diesen in der weiteren Folge auf Grund der Wucht des Zusammenpralls auf den vor dem Ford befindlichen Pkw Audi auf. Der Pkw vom Unfallverursacher war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden anderen beiden Pkws entstand ebenfalls Sachschaden. Kurze Zeit später kam es zu einem dritten Unfall in diesem Bereich. Ein Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die B 249 aus Richtung Sondershausen kommend in Richtung Gundersleben. Ca. 200m nach der Abfahrt nach Schernberg hatte der angehangene Tieflader einen Reifenplatzer. In dessen Folge kam das Fahrzeuggespann ins Schlingern, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit der dortigen Leitplanke. Personen wurden bei dem Unfall zum Glück auch hier nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell