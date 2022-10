Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneute Sprengung eines Zigarettenautomaten

Mühlhausen (ots)

Am 10.10.22 gegen 02:10 Uhr kam es im Bereich der Marcel-Verfaille-Allee Ecke Clemens-Brentano-Straße zur Sprengung eines dort aufgestellten Zigarettenautomaten. In diesem Zusammenhang werden 2 Tatverdächtige Anfang 20 gesucht, welche sich mit einem weißen Fahrrad und einem schwarzen E.- Bike vom Tatort entfernt haben. Die jungen Männer sollen überwiegend dunkel gekleidet gewesen sein und einer trug zur Tatausführung einen Rucksack bei sich. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro und Beuteschaden an Zigaretten und Münzgeld in unbekannter Höhe. Es wird nach Zeugen gesucht und um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat, unter der 036014510, gebeten!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell