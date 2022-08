POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Altena (ots) - Am Dienstagnachmittag ist am Burgberg ein Bagger abgestürzt. Ein 23-jähriger Mitarbeiter war kurz nach 16.30 Uhr oberhalb der Bachstraße mit Geländearbeiten beschäftigt. Aus unbekanntem Grund stürzte das 15,5 Tonnen schwerere Arbeitsgerät über den Felsabhang etwa 30 Meter in die Tiefe. Der Spinnenbagger, ein spezielles Arbeitsgerät für Arbeiten an steilen Hängen, blieb an der Ecke des ...

mehr