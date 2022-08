POL-MK: Benzinkanister aus Garagen entwendet

Balve (ots) - Unbekannte brachen zwischen Sonntagnachmittag, 16:00 Uhr und Dienstagnachmittag, 13:00 Uhr eine Geldkassette an einem Selbstbedienungsladen an der Straße Zum Ossenkamp auf. Die Täter hebelten dafür die auf dem Grundstück frei zugängliche Geldkassette auf und entwendeten anschließend 20-30EUR Bargeld. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer ...

