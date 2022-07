POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Friolzheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend ist ein 17-jähriger Mann leicht verletzt worden. Der 17-Jährige befuhr gegen 20:00 Uhr mit seinem Mountainbike die Lerchenstraße in Richtung Gartenstraße. An der dortigen Kreuzung kam es zu einem Zusammenstoß mit einem kreuzenden Pkw, in Folge der junge ...

