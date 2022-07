Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Verkehrsunfall unter zwei Radfahrern - Polizei sucht Unfallbeteiligten -

Mühlacker (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pedelc-Fahrern, bei dem vermutlich beide Personen verletzt wurden, ist es am Montagabend auf dem Radweg zwischen Mühlacker und Dürrmenz gekommen.

Ein 63-Jähriger Pedelec-Fahrer befuhr gegen 19:10 Uhr den parallel zur Enzstraße verlaufenden Radweg von der Stadtmitte kommend. Er beabsichtigte an der Einmündung zum Philipp-Bauer-Weg dem Radweg nach rechts in Richtung Dürrmenz zu folgen. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Pedelec-Fahrer den Philipp-Bauer-Weg und beabsichtige nach links in die Enzstraße abzubiegen. Hierfür nutze er jedoch, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, den eigentlich für den Gegenverkehr zu nutzenden Radweg. Es kam zum Zusammenstoß und in dessen Folge zum Sturz beider Beteiligten. Der 63-Jährige blieb zunächst benommen auf dem Gehweg sitzen und wurde durch einen Ersthelfer versorgt, lehnte eine ärztliche Soforthilfe jedoch ab. Trotz einer leichteren Verletzung im Gesichtsbereich setzte der Unbekannte seine Fahrt nach kurzer Zeit fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Mann soll etwa 20-25 Jahre alt gewesen sein. Hatte eine schlanke Figur und war etwa 180 cm groß. Zum Unfallzeitpunkt trug er ein weißes T-Shirt und eine hochgekrempelte Jeans. Er sprach hiesigen Dialekt. Sein Pedelec war schwarz mit neongelben Akzenten. Das Zweirad des 63-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Unfallbeteiligten machen können, sich unter der Telefonnummer 07041/96930 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

