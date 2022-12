POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.12.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mudau: Holzzaun beschädigt und weitergefahren - Zeugen gesucht

Am Montag zwischen 0.45 Uhr und 15 Uhr wurde ein Holzzaun, welcher in der Waldauerbacher Straße in Mudau als Grundstücksgrenze dient, von einem unbekannten Autofahrer beschädigt. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern oder den Unfall bei der Polizei zu melden, fuhr der unbekannte Unfallverursacher einfach weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 066281/904-0, zu melden.

Hardheim: Betrunkener randaliert mit Messer in der Hand

Ein Betrunkener läuft nach Streitigkeiten mit einem Messer in Hardheim umher und verursacht Sachschaden. Am Mittwoch gegen 5:20 Uhr kam es in der Straße "Am Triebweg" in Hardheim zu einem Polizeieinsatz. Ein betrunkener Mann randalierte mit einem Messer in der Hand in einem Gebäude, wobei auch Gegenstände zu Bruch gingen. Der 25-Jährige wurde daraufhin durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Buchen gebracht. Ein Alkoholtest ergab 1,6 Promille.

Höpfingen: Radmuttern an Auto gelöst - Zeugen gesucht

Ein 46-Jähriger bemerkt beim Losfahren, dass die Radmuttern an seinem Auto gelöst wurden. Zwischen Freitag, 16.12.2022 und Samstag, 17.12.2022 wurden an einem Auto, welches auf einem Parkplatz in der Heidelberger Straße in Höpfingen geparkt war, die Radmuttern an allen vier Autoreifen gelockert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 066281/904-0, zu melden.

Seckach-Großeicholzheim: Bronzekreuz aus Kirche entwendet

Zwischen Sonntag, 18. Dezember und Dienstag, 20. Dezember entwendete ein unbekannter Täter in der Friedhofstraße in Großeicholzheim ein Bronzekreuz vom Altar einer Kirche. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 066281/904-0, zu melden.

Schefflenz: Sachschaden nach Verkehrsunfall

Weil eine Autofahrerin die Vorfahrt missachtete, kam es in Schefflenz zu einem Verkehrsunfall. Am Dienstag gegen 11:30 Uhr kam es an der Einmündung der Straße "Finkenhof" zur Hauptstraße in Schefflenz zum Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Die 35-jährige Fahrerin eines Peugeot übersah vermutlich den VW eines 72-Jährigen, als sie auf die Hauptstraße abbiegen wollte. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

