POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.12.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Einbruch in Wohnung in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände erbeuteten bisher Unbekannte aus einer Wohnung in Heilbronn am Freitagmorgen. In der Zeit von 8.30 Uhr bis 10.15 Uhr gelangten der oder die Täter zunächst auf unbekannte Weise in das ...

