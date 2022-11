Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kirche beschädigt - Zeugen gesucht

Breitenheim - Kreis Bad Kreuznach (ots)

Am 13.11.2022 wird bekannt, dass es zu einer Sachbeschädigung am Kirchengebäude kam. Zwei Mosaikglasscheiben des Kirchengebäudes in Breitenheim wurden dabei durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe wird auf etwa 700 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Lauterecken unter der Rufnummer 06382-9110 entgegen.|pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell