POL-PPRP: E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Neustadt an der Weinstraße (ots) - Am gestrigen Abend gegen 22:30 Uhr traf ein 32-jähriger Mann in einer unbeleuchteten Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs Neustadt an der Weinstraße auf zwei 18-jährige Tatverdächtige und fragte diese nach Betäubungsmittel. Beide traktierten den Beschuldigten unvermittelt ...

mehr