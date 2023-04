POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen

Aalen (ots) - Ergebnismeldung des Polizeipräsidiums Aalen zu Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung Tuning und Autoposer am Karfreitag in Schwäbisch Gmünd Das Polizeipräsidium Aalen führte am vergangenen Karfreitag in Schwäbisch Gmünd in der Marie-Curie-Straße zielgerichtete Verkehrskontrollen zum Thema ...

mehr