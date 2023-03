PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrüger erfolgreich +++ Zigarettenautomat brachial angegangen +++ versuchter Einbruch in Wohnung +++ Alleinunfall - Fahrer unter Alkoholeinfluss +++ Unfall mit Lkw +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Schockanruf erfolgreich

Taunusstein, Aarstraße 30.03.2023, 09:00 bis 12:00 Uhr

(mk) Am Donnerstag wurde ein Mann aus Taunusstein Opfer von Trickbetrüger, wobei der Senior um eine größere Geldsumme und Wertsachen gebracht wurde. Im aktuellen Fall meldeten sich die Betrüger per Telefon bei dem Geschädigten und gaben vor die Tochter zu sein, die ein Mädchen auf einem Fahrrad totgefahren habe. Als die erste Nachfrage seitens des Taunussteiners erfolgte wurde das Telefon weitergereicht und dem Senior vorgespielt, dass eine Polizeibeamtin am Telefon sei. Durch diese wurde dem Geschädigten mitgeteilt, dass gegen die Tochter aufgrund der Tat eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben worden wäre und nun eine Kaution von mindestens 80.000EUR gezahlt werden müsse. Im sich nun anschließenden mehrstündigen Gespräch wurde der Senior schließlich dazu gebracht mit mehreren 10.000EUR Bargeld sowie diversen Uhren und Goldbarren nach Frankfurt am Main zu fahren und diese dort in der Heiligkreuzgasse an einen vermeintlichen Abholer zu übergeben. Nach der Übergabe meldete sich der Geschädigte beim Polizeipräsidium Westhessen, da durch die Betrüger zuvor geschildert wurde, dass sich die Tochter dort im Gewahrsam befinde und nach der Übergabe abgeholt werden könne. Im Rahmen des Anrufs fiel der Betrug dann auf.

Der Abholer wurde durch den Senior als männlich mit untersetzter Statur beschrieben. Er soll ca. 1,70m groß und ca. 36 bis 37 Jahre alt gewesen sein sowie schwarze, kurze Haare, einen schwarzen, gepflegten Vollbart und dunkle Augen gehabt haben. Er sprach mit einem ausländischen Akzent. Bei der Übergabe trug er laut dem Senior einen dunklen Pullover und eine dunkle Jeanshose. Er soll ein Handy (kein Smartphone) mitgeführt haben.

Die Polizei rät misstrauisch zu sein, sobald angebliche Verwandte sich, egal über welches Medium, melden, und um Geld bitten. Ganz besonders sollte dieses Misstrauen erfolgen, wenn es in der Vergangenheit noch nie zu einer solchen Bitte kam und zusätzlich die Übergabe nicht direkt an die Person persönlich erfolgen soll. Des Weiteren wird die Polizei sich niemals bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Sensibilisieren Sie Ihre Familienmitglieder bzgl. der Betrugsmaschen und kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei!

2. Versuchter Einbruch in Wohnung

Eltville, Rauenthal, Weinbergstraße, 29.03.2023 bis 30.03.2023

(mk) Zwischen Mittwoch und Donnerstag versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in der Eltville einzudringen. Die betroffene Wohnung befindet sich im 1. Obergeschoss eines Hauses in der Weinbergstraße im Ortsteil Rauenthal. Die Täter verschafften sich zunächst unbefugt Zugang zum umzäunten Gelände und anschließend auf unbekannte Art und Weise zum, vor einem Fenster im 1. Obergeschoss gelegenen, Balkon. Anschließend wurde versucht, mittels Hebeln das Fenster gewaltsam zu Öffnen. Es blieb beim Versuch. Der Sachschaden wird auf ca. 200EUR geschätzt.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

3. Zigarettenautomat bei Aufbruchversuch zerstört Hünstetten, Wallrabenstein, Dorfweg, 29.03.2023, 13:00 Uhr bis 30.03.2023, 12:15 Uhr

(mk) Von Mittwoch, 13:00 Uhr bis Donnerstag, 12:15 Uhr versuchten bislang Unbekannte einen Zigarettenautoamten im Bereich Hünstetten aufzubrechen. Der freistehende Zigarettenautomat befindet sich im Ortsteil Wallrabenstein in der Dorfstraße. Die unbekannten Täter versuchten mit massiver Gewalt den Zigarettenautomaten aufzuhebeln, um an die innenliegenden Zigaretten zu gelangen. Letztendlich gelang es ihnen nicht, die Schutzvorrichtungen zu überwinden, woraufhin sie ihre Tat abbrachen. Der Automat wurde aufgrund des brachialen Vorgehens jedoch nahezu vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500EUR.

Hinweise werden bei der Polizei Idstein unter der Rufnummer 06126/9394-0 entgegengenommen.

4. Alleinunfall - Fahrer unter Alkoholeinfluss, Taunusstein, Neuhof, Limburger Straße, 30.03.2023, 18:10 Uhr

(mk) Am Donnerstag kam es im Bereich der Limburger Straße in Taunusstein-Neuhof zu einem Unfall bei dem der Fahrer offensichtlich unter Einfluss von Alkohol stand. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 62-Jähriger gegen 18:10 Uhr mit seinem Pkw die Aarstraße in Taunusstein-Neuhof aus Richtung Idstein kommend in Richtung Limburger Straße. Beim Befahren des dortigen Kreisels überfuhr er zunächst den in der Mitte befindlichen Grünbereich. Beim Verlassen des Kreisels kollidierte er dann zusätzlich mit einem Fahrbahnteiler ehe er in der Fahrbahnmitte zum Stillstand kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 6.000EUR geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol seinen Pkw führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,05 Promille. Es folgte eine entsprechende Blutentnahme auf der Dienststelle und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

5. Unfall mit Lkw - Fahrer leichtverletzt B275, zwischen Taunusstein-Neuhof und Idstein-Eschenhahn, 29.03.2023, 16:45 Uhr

(mk) Am Mittwoch kam es auf der B275 im Bereich Taunusstein-Neuhof zu einem Unfall, bei dem ein Lkw-Fahrer leicht verletzt wurde. Gegen 16:45 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Lkw die B275 zwischen Taunusstein-Neuhof und Idstein-Eschenhahn, als ein Tier vom rechten Fahrbahnrand auf die Straße lief. Beim Versuch dem Tier auszuweichen, erfolgte eine starke Lenkbewegung nach links wodurch der Lkw in den linksseitigen Straßengraben geriet und in der Folge umfiel. Der 52-Jährige wurde dabei leicht verletzt und zwecks medizinischer Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand ein Schaden von ca. 10.000EUR. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die B275 vollgesperrt werden.

An dieser Stelle erfolgt erneut der Hinweis gerade in feld- und waldreichen Gebieten, wie sie im Rheingau-Taunus-Kreis häufig vorkommen, neben dem Verkehrsgeschehen auch immer den Straßenrand im Blick zu haben. So lässt sich das Risiko eines Wildunfalls deutlich reduzieren. Sollte ein Zusammenstoß trotz aller Aufmerksamkeit nicht vermeidbar sein, gilt es das Fahrzeug abzubremsen ohne auf die Gegenfahrbahn oder gar in den Straßengraben auszuweichen.

6. Aktueller Blitzerreport

(mk) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

