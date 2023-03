PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrzeug flüchtet vor Verkehrskontrolle +++ Vekehrsunfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrzeug flüchtet vor Verkehrskontrolle Bad Schwalbach bis Heidenrod, Kemel, 29.03.2023, 20:08 Uhr bis 20:17 Uhr

(mk) Am Montagabend beabsichtigte eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach um kurz nach 20 Uhr im Bereich Bad Schwalbach einen schwarzen VW Golf zu kontrollieren, welcher daraufhin versuchte, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Gegen 20:05 Uhr kam der Streife der mit drei Personen besetzte VW in der Edmund-Heusinger-Straße in Bad Schwalbach entgegen. Zwecks Durchführung der Kontrolle wendete die Streife und folgte dem Pkw, welcher seine Fahrt zunächst normal in Richtung B260 fortsetzte. Den im weiteren Verlauf gegebenen Anhaltesignalen der Polizei sowie durchgeführten Lautsprecherdurchsagen leistete der Fahrzeugführer keine Folge und setzte seine Fahrt auf der B260 unbeirrt in Richtung Kemel fort. Die anschließende Verfolgungsfahrt spielte sich größtenteils im Ortsgebiet Kemel ab. Hierbei wurden Geschwindigkeiten bis in der Spitze 80 km/h seitens des Flüchtenden gefahren. Im Weiteren verlor die Streife den Pkw kurzzeitig aus den Augen, konnte aber nur wenige Minuten später drei Personen fußläufig im Bereich des Rheingauer Weges feststellen. Hierbei handelte es sich zweifelsfrei um die zuvor geflüchteten Personen. Diese wurden umgehend kontrolliert. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Maßnahmen konnte der VW Golf in der Straße "Schäfers Resch" aufgefunden werden. Beim 19-jährigen Fahrer ergab sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand, weshalb durch die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet und der Fahrer zwecks dieser zur Dienststelle gebracht wurde. Im Fahrzeug konnte im Bereich des Fonds ein aufgeklapptes Einhandmesser aufgefunden und einem der Mitfahrer zugeordnet werden. Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wurden nun u.a. Strafanzeigen wegen des Verdachts der Fahrt unter Einfluss von Drogen, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gefertigt. Der 19-jährige Mitfahrer muss sich zudem wegen des aufgefundenen Einhandmessers verantworten.

Personen, die Angaben zur Fahrt des schwarzen VW machen können oder gegebenenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizei in Schwalbach unter der Rufnummer 06124/7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfall - Auto zurückgelassen

Hünstetten, Taunussteiner Straße, 29.03.2023, 17:35 Uhr

Am Mittwoch kam es im Bereich Hünstetten zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der oder die Fahrerin entfernte sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Gegen 17:35 Uhr wurde mit dem Pkw die Taunussteiner Straße in Hünstetten befahren und aus bislang unbekannter Ursache das am Fahrbahnrand befindliche Metallgeländer touchiert, wodurch dieses gänzlich beschädigt wurde. Am Pkw entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden. Nach dem Unfall entfernte sich der oder die Fahrerin fußläufig vom Unfallort. Derzeit steht die Halterin im Verdacht, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Sie muss sich nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 4000EUR geschätzt.

Hinweise werden von der Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126/9394-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell