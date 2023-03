PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebstahl aus Mehrfamilienhaus +++ Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten +++ Verkehrskontrollen +++ Präventionshinweise Wildunfälle +++ Verdacht Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebstahl aus Keller eines Mehrfamilienhauses, Taunusstein, Bleidenstadt, Philipp-Reis-Straße, Montag, 27.03.2023, 12:30 Uhr

(mk) Eine bislang unbekannte Frau verschaffte sich am gestrigen Montag Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Philipp-Reis-Straße in Taunusstein-Bleidenstadt und entwendete anschließend aus dem Keller diverse Kleidungs- und Wäschestücke. Gegen 12:30 Uhr klingelte die Dame, woraufhin ihr die Tür mittels Fernöffnung geöffnet wurde. Hierdurch gelangte sie in das Mehrfamilienhaus und anschließend in den Kellerbereich, aus dem sie die Kleidungs- und Wäschestücke entwendete. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100EUR Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

2. Auffahrunfall - Autofahrer leicht verletzt, Hünstetten, B417, Abfahrt Wallbach, 27.03.2023, 08:30 Uhr

(mk) Am Montagmorgen kam es auf der B417 im Bereich von Hünstetten zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 51-jährige Fahrer eines Sattelzuges und der 22-jährige Fahrer eines VW Crafter befuhren hintereinander die B417 aus Richtung Limburg a.d. Lahn kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden. An der Kreuzung der nach Wallbach führenden L3075 bremste der Lkw-Fahrer aufgrund der roten Ampel bis zum Stillstand ab. Der dahinterfahrende Pkw-Fahrer erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf. Aufgrund dessen wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000EUR. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

3. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten,

Idstein, B275, 27.03.2023, 13:40 Uhr

(mk) Am Montagnachmittag kam es im Bereich Idstein auf der B275 im Kreuzungsbereich an der Ausfahrt "Idstein-Wörsdorf" zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten. Gegen 13:40 Uhr beabsichtigte eine aus Richtung Wiesbaden kommende 59-jährige Autofahrerin von der B275 nach links auf die Abfahrt in Richtung Idstein-Wörsdorf abzubiegen. Hierbei übersah sie augenscheinlich einen auf der B275 in entgegengesetzter Richtung fahrenden vorfahrtsberechtigen Pkw, wodurch es im Kreuzungsbereich zum Frontalzusammenstoß kam. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

4. Verkehrskontrollen,

Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Bad Schwalbach, 27.03.2023

(mk) Am Montag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Bad Schwalbach im eigenen Zuständigkeitsbereich Verkehrskontrollen durch. Hierbei konnten insgesamt 18 Fahrzeuge und 26 Personen kontrolliert werden. Es wurden acht Gurtverstöße registriert. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass das Anlegen des Sicherheitsgurtes zusätzlich zu den rechtlichen Vorgaben, zur eigenen als auch zur Sicherheit anderer stets erfolgen soll. Durch die richtige Benutzung des Sicherheitsgurtes ist es möglich, die Gefahr schwerer Verletzungen bei Verkehrsunfällen stark zu reduzieren.

5. Erhöhte Wildunfallgefahr nach Zeitumstellung - besondere Vorsicht geboten,

(pa)Im Zuge der jüngst erfolgten Umstellung der Uhren auf Sommerzeit warnt die Polizei vor einer damit einhergehenden erhöhten Gefahr von Wildunfällen. Die Zeitumstellung hat zur Folge, dass Autofahrerinnen und Autofahrer, die etwa den morgendlichen Weg zur Arbeit nun früher auf sich nehmen, vermehrt auf Wildtiere treffen. Gerade in wald- und feldreichen Gebieten, wie es in großen Teilen des Rheingau-Taunus-Kreises der Fall ist, ist daher erhöhte Achtsamkeit geboten. Durch eine angepasste Fahrweise mit reduzierter Geschwindigkeit und einem genauen Blick auf das Geschehen am Straßenrand kann man die Gefahr eines Wildunfalls deutlich reduzieren. Sollte ein Zusammenstoß jedoch nicht vermeidbar sein, gilt es, das Fahrzeug abzubremsen, ohne auf die Gegenfahrbahn oder gar in den Straßengraben auszuweichen. Nach einer Kollision melden Sie diese direkt über die Notrufnummer 110. Wer präventive Unterstützung auch durch moderne Technik nutzen möchte, kann in der Smartphone-App "hessenWARN" zudem die Funktion "Wildwarner" aktivieren. Diese warnt Sie während der Fahrt vor potentiellen Gefahrengebieten mit erhöhter Wildwechsel-Gefahr, und zwar orts- und zeitabhängig.

6. Verdacht der Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Niedernhausen, Bundesautobahn 3, zwischen Anschlussstelle Niedernhausen und Anschlussstelle Idstein, 27.03.2023, 02:40 Uhr

(mk) Am frühen Montagmorgen geriet ein 33-jähriger BMW-Fahrer durch eine auffällige Fahrweise ins Visier einer Streife der Polizeiautobahnstation Wiesbaden. Gegen 02:40 Uhr befuhr die Streife die Bundesautobahn 3 aus Richtung Wiesbaden kommend in Fahrtrichtung Köln. Hierbei fiel ihnen zwischen den Anschlussstellen Niedernhausen und Idstein ein schwarzer BMW auf, der den rechten der drei Fahrstreifen befuhr und hierbei mehrfach diesen Fahrtstreifen nicht halten konnte sowie unter anderem mit seinem Pkw auf den Standstreifen geriet. Da sich bei der anschließenden Verkehrskontrolle Hinweise auf den möglichen Konsum von Drogen ergaben, wurde der Fahrer zwecks einer Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen und eine entsprechende Verkehrsstrafanzeige gefertigt.

