PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Geisenheim: Mit Gürtel ins Gesicht geschlagen +++ Oestrich-Winkel und Rüdesheim: Zwei Blutentnahmen nach Fahrten unter Alkoholeinfluss +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Körperverletzung in Geisenheim

Am Freitag, den 24.03.2023 kam es gegen 23:00 Uhr in der Prälat-Werthmann-Straße in Geisenheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigem Mann aus Oestrich-Winkel einem 19-jährigem Geisenheimer, welcher den Geschädigten mit einem Gürtel ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Geschädigte wurde aufgrund seiner Verletzungen im Rüdesheimer Krankenhaus behandelt. Der Beschuldigte wurde für weitere Maßnahmen zunächst zur Polizeistation Rüdesheim verbracht und im Anschluss entlassen.

2. Zwei Trunkenheitsfahrten im Bereich der Pst. Rüdesheim In der Nacht vom 25.03.2023 auf den 26.03.2023 kam es im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr im Dienstgebiet der Polizeistation Rüdesheim zu zwei Trunkenheitsfahrten, welche beide durch den polizeilich bestellten Arzt vollzogen werden konnten, ohne dass dieser die Dienststelle zwischenzeitlich verlassen musste. Um 01:20 Uhr wurde eine Streife in der Vollradser Allee in Oestrich-Winkel auf das Fahrzeug eines 68-jährigen Mannes aus Oestrich-Winkel aufmerksam und führte eine Verkehrskontrolle durch. Im Gespräch konnte durch die Beamten ein Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Der Beschuldigte wurde aufgrund des Wertes zu hiesiger Dienststelle verbracht. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und der Mann von hiesiger Dienststelle entlassen.

Gegen 04:00 Uhr kontrollierte eine weitere Rüdesheimer Streife auf der Europastraße in Rüdesheim das Fahrzeug einer 21-jährigen Aarbergenerin. Bei der Kontaktaufnahme mit der Fahrerin war unmittelbar ein deutlicher Alkoholgeruch festzustellen. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Die junge Frau wurde aufgrund des Wertes ebenfalls zur Dienststelle verbracht, wo anschließend die Blutentnahme durch den Arzt durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt wurde. Die 21-Jährige konnte im Anschluss an die Maßnahmen die Dienststelle zu Fuß verlassen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell