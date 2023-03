PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Exhibitionist festgenommen +++ Falschparker beleidigt Polizisten +++ Pkw auf Dach gelandet +++ Unfallfluchten +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Exhibitionist festgenommen,

Idstein, Stolzwiese, Freitag, 24.03.2023, 07:00 Uhr

(wie) In Idstein hat die Polizei am Freitagmorgen den Exhibitionisten festnehmen können, der in letzter Zeit dort mehrfach in Erscheinung getreten war. Nachdem immer wieder Meldungen über einen Mann, der morgens im Stolzwiesepark in aller Öffentlichkeit an seinem Geschlechtsteil herummanipulierte, bei der Idsteiner Polizei eingegangen waren, bestreiften Beamte den Park am Freitagmorgen in Zivilkleidung. Gegen 07:00 Uhr entdeckte eine Streife den beschriebenen Mann auf einer Parkbank, der wieder deutlich sichtbar sein Geschlechtsteil in der Hand hielt und daran manipulierte. Sie nahmen den 19-Jährigen fest und stellten sein Mobiltelefon sicher. Nach der Festnahme sprachen zwei Passantinnen die Polizei an, da diese den Tatverdächtigen bereits in den Tagen zuvor als Exhibitionist gesehen hatten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Idstein auch in diesem Fall unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Auto nach Fahren ohne Fahrerlaubnis sichergestellt, Niedernhausen, Zur Fahrtmühle, Donnerstag, 23.03.2023, 23:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erwischte die Polizei bei Niedernhausen zum wiederholten Male einen Mann ohne Führerschein am Steuer eines Pkw, das Auto stellten sie sicher. Eine Streife der Idsteiner Polizei kontrollierte gegen 23:30 Uhr auf der L 3026 im Bereich der Fahrtmühle einen auffälligen VW Golf. Der 45-jährige Fahrer war den Beamten bereits bekannt, er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da er nun zum wiederholten Male beim Fahren erwischt worden war, fertigten die Beamten nicht nur eine Strafanzeige, sondern stellten auch den VW des uneinsichtigen Mannes sicher. Danach durfte der 45-Jährige zu Fuß weiter seines Weges ziehen.

3. Falschparker beleidigt Polizisten,

Idstein, Wiesbadener Straße, Dienstag, 21.03.2023, 15:50 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag hat ein Falschparker in Idstein einen Polizeibeamten beleidigt. Der 63-Jährige hatte seinen Ford zum Besuch eines Geschäftes in der Wiesbadener Straße einfach quer auf den Gehweg gestellt, sodass es für Fußgänger kein Durchkommen mehr gab. Als ein Polizeibeamter im Streifenwagen an der Örtlichkeit vorbeifuhr, musste gerade eine Frau mit Regenschirm über die Fahrbahn laufen, um an dem Ford vorbeizukommen. Als der Polizeibeamte ein Foto von dem falsch parkenden Pkw fertigte, rief ein Mann aus dem Geschäft nach dem Beamten. Nachdem er mit dem Verlauf des Gesprächs nicht zufrieden war, beleidigte der Mann den Beamten. Daher wurde die Identität des 63-Jährigen festgestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund der sehr unsicheren Handhabung des Fahrzeuges beim Ausparken und Wegfahren, wurde von der Polizei auch eine Mitteilung an die Führerscheinstelle versandt.

4. Brandgefahr- rechtzeitig verhindert

Taunusstein-Wehen, Breslauer Straße, Donnerstag, 23.03.203, 18:30 Uhr

(sun)Am Donnerstagabend sperrte sich eine Frau aus ihrer Wohnung in Wehen aus, als sie noch Öl auf dem eingeschalteten Herd hatte. Gegen 18:30 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei in die Breslauer Straße gerufen, da alle Rauchmelder des Hauses piepsten. Als die Einsatzkräfte die Wohnung geöffnet hatten, konnten sie feststellen, dass es glücklicherweise noch nicht zu einem Brand gekommen war und das Kochgut lediglich stark gequalmt hatte. Nachdem die Gefahr gebannt und die Wohnung durchlüftet worden war, konnte die Bewohnerin wieder in diese zurückkehren. Nochmals die Präventionshinweise der Feuerwehr und der Polizei: Lassen Sie Ihren Herd beim Kochen niemals unbeaufsichtigt. Nehmen Sie nach dem Kochen immer alle Pfannen und Töpfe vom Herd. Nutzen Sie die Herdplatte nicht als Ablage.

5. In Brand geratener Kamin,

Bad Schwalbach, Hardtstraße, Donnerstag, 23.03.2023, 20:10 Uhr

(sun)In Bad Schwalbach ist am Donnerstagabend ein Kamin in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 20:00 Uhr in die Hardtstraße gerufen, da es in einem Wohnhaus zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Ein 43-Jähriger hatte versucht den Kamin anzuzünden, was jedoch nicht gelang. Trotzdem kam es zu der starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr stellte fest, dass der außenliegende Schornstein verstopft und das darin befindliche Material in Brand geraten war. Das flammbare Material wurde von außen aus dem Schornstein entfernt und abgelöscht. Anschließend lüfteten die Feuerwehrleute das Haus. Verletzt wurde niemand, der Bezirksschornsteinfeger übernahm den Sachverhalt im Anschluss. Für die Polizei ergaben sich keine Hinweise auf eine strafbare Handlung.

6. Pkw auf Dach gelandet,

Waldems, Bundesstraße 8, Donnerstag, 23.03.2023, 11:40 Uhr

(sun)Am Donnerstag kam es bei Waldems zu einem Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 11:40 Uhr befuhr der 75-jährige Fahrer eines Toyota die B 8 von Walsdorf kommend in Richtung Würges. Der Mann wollte einen vor sich fahrenden Pkw überholen und scherte aufgrund dessen auf die Gegenfahrbahn aus. Als er dort jedoch ein entgegenkommendes Fahrzeug bemerkte, bremste der Toyota-Fahrer stark ab und lenkte nach rechts auf die Fahrbahn zurück. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, steuerte auf den Grünstreifen und kippe dort um. Der Toyota kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 75-jährige Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Nach einer ersten Behandlung vom Rettungsdienst wurde die Beifahrerin im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

7. Fahrerflucht nach Unfall,

Taunusstein-Wehen, Berliner Straße, Donnerstag, 23.03.2023, 08:10 Uhr

(sun)Am Donnerstag beschädigte ein blauer SUV in Taunusstein-Wehen einen parkenden Pkw, der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete daraufhin. Ein bisher Unbekannter oder eine Unbekannte befuhr mit einem blauen Pkw in SUV-Bauweise die Berliner Straße von der B 275 kommend in Richtung Bornpfad. Beim rechtseitigen Einscheren touchierte der blaue Pkw einen ordnungsgemäß geparkten Ford, sodass dessen linke Front beschädigt wurde. Die unfallverursachende Person entfernte sich dann in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro geschätzt. Eine Zeugin konnte das ausländische Kennzeichen GE 022 CV oder GG 022 CV ablesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

8. Pkw touchiert- Fahrerflucht begangen

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Freitag, 17.03.2023, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(sun)Am Freitagvormittag touchierte ein unbekanntes Fahrzeug in Taunusstein-Bleidenstadt einen Pkw und flüchtete daraufhin. Zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr war auf dem Parkplatz des Aartalcenters ein grauer Mitsubishi geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Vorbeifahren oder Rangieren den Mitsubishi und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin in unbekannte Richtung, ohne sich zu dem Unfall zu bekennen. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

9. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche wird im Rheingau-Taunus-Kreis die folgende Messstelle angekündigt:

Samstag: B 42, Eltville

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell