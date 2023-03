PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Exhibitionist im Park +++ Brand einer mobilen Toilette +++ Unfall nach Wildtiersichtung +++ Unfallfluchten

Bad Schwalbach (ots)

1. Exhibitionist im Park,

Idstein, Stolzwiese, Montag, 20.03.2023, 07:00 Uhr

(sun)Am Montagmorgen zeigte sich ein unbekannter Mann in einem Park in Idstein einer 49-jährigen Frau in schamverletzender Weise. Gegen 07:00 Uhr sei die 49-Jährige mit ihrem Hund durch den Park an der Stolzwiese spaziert, als sie auf einen Unbekannten aufmerksam wurde, welcher auf einer Bank sitzend an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Geschädigte, die sich anschließend von der Örtlichkeit entfernte, beschrieb den Exhibitionisten als circa 20 Jahre alt. Zudem habe er einen dunklen Kapuzenpullover getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Brand einer mobilen Toilette,

Idstein-Wörsdorf, Am Nassen Berg, festgestellt: Montag, 20.03.2023, 11:30 Uhr

(sun)Am Montag stellte ein Mitarbeiter eines Golfplatzes in Wörsdorf fest, dass eine mobile Toilette durch Feuer beschädigt wurde. Zwischen Montag, dem 13.03.2023 bis zum darauffolgenden Montag hat die mobile Toilette des Idsteiner Golfplatzes im Bereich der Straße "Am Nassen Berg" aus unbekannten Gründen gebrannt und wurde dadurch vollends zerstört. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Unfall nach Wildtiersichtung,

Landesstraße 3031, Aarbergen, Montag, 20.03.2023, 22:30 Uhr

(sun)Am Montagabend kam es im Bereich von Aarbergen aufgrund von Wildtieren zu einem Unfall, wobei eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 22:30 Uhr befuhr die 46-jährige Fahrerin eines Mazda die L3031 in Richtung Daisbach. Nach einer leichten Linkskurve erblickte die 46-Jährige Wildschweine auf der Straße und tätigte daraufhin eine Vollbremsung. Anschließend verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich, woraufhin der Pkw auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die 46-Jährige wurde leicht verletzt und letztlich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es wurden keine Tiere verletzt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden - rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus - bremsen Sie ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

4. Geparktes Auto beschädigt- Unfallflucht, Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Montag, 20.03.2023, 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(sun)Am Montagmittag touchierte ein unbekanntes Fahrzeug in Taunusstein-Hahn einen Pkw und flüchtete daraufhin. Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr war in der Kleiststraße ein schwarzer Hyundai ordnungsgemäß geparkt. Ein Fahrzeug streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, den Hyundai und beschädigte diesen an der Heckstoßstange. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

5. Unfallflucht begangen,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Freitag, 17.03.2023, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(sun)Am Freitag wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Bleidenstadt ein geparktes Fahrzeug touchiert, die verursachende Person flüchtete daraufhin unerlaubt. Zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr streifte eine unbekannte Person beim Ausparken oder Rangieren einen in der Aarstraße geparkten grauen Mitsubishi und fuhr anschließend davon, ohne die Verantwortung für den Unfall zu übernehmen. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer (06124) 7078-0 um Hinweise.

