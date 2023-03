PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kassendieb aufgehalten +++ Hochwertiges E-Bike gestohlen +++ Versuchter Wechselfallendiebstahl aufgeflogen

Bad Schwalbach (ots)

1. Kassendieb aufgehalten,

Eltville, Kirchgasse, Sonntag, 19.03.2023, 19:25 Uhr (sun)Am Sonntag wurde ein unbekannter Mann dabei aufgehalten, wie er die Geldkassette aus einem Weinstand in Eltville stehlen wollte. Gegen 19:25 Uhr betrat der Täter einen Innenhof in der Kirchgasse, in welchem der Weinstand aufgebaut war. Als der Dieb bemerkte, dass die Kasse unbewacht war, schnappte er sich diese und flüchtete. Mehrere Zeugen beobachteten dies und eilten ihm nach. Letztendlich ließ der Dieb die Geldkasse fallen und konnte ohne diese unerkannt fliehen. Zeugen beschrieben den Täter als "europäischen Phänotyp" und circa 20-30 Jahre alt, sowie 1,75-1,80 Meter groß. Zudem soll er einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Weste sowie eine dunkle Jeans getragen haben. Die Polizeistation Eltville nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Hochwertiges E-Bike gestohlen,

Kiedrich, Suttonstraße, Sonntag, 19.03.2023, 01:30 Uhr bis 12:00 Uhr (sun)Am Sonntag hatten es unbekannte Täter auf ein hochwertiges Zweirad im Wert von circa 2.300 Euro in Kiedrich abgesehen. Die Fahrraddiebe betraten zwischen 01:30 Uhr und 12:00 Uhr den Hinterhof des Grundstücks in der Suttonstraße und entwendeten das abgestellte E-Bike. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Eltville erbittet Hinweise zu dem Diebstahl unter der Rufnummer (06123) 9090-0.

3. Versuchter Wechselfallendiebstahl aufgeflogen, Idstein, Wiesbadener Straße, Freitag, 17.03.2023, 11:30 Uhr (he)Am vergangenen Freitag versuchte eine unbekannte Täterin in einem Blumengeschäft in Idstein mutmaßlich mit dem sogenannte "Wechselfallendiebstahl" Beute zu machen. Der Inhaberin des Geschäftes fiel die Sache jedoch auf und wusste den Diebstahl zu verhindern. Die vermeintliche Täterin erschien gegen 11:30 Uhr in dem Geschäft und wollte mit einem 200 Euro Schein bezahlen. Dies lehnte die Inhaberin ab, woraufhin die Fremde dreist hinter den Verkaufstresen ging, die Kassenschublade aufzog und begann in der Kasse herumzunesteln. Durch einen beherzten Schlag auf die Finger der Täterin hatte das Treiben ein Ende und die Frau flüchtete aus dem Laden. Beschrieben wird die Unbekannte von der Zeugin als Anfang 30, circa 1,70 Meter groß, mit schwarzen Haaren, einer dunklen Jacke und Bluejeans. Die F rau habe ein "südländisches Aussehen" gehabt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell