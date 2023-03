PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++ Unfall mit verletztem Motorradfahrer ++ Unfall mit hohem Sachschaden ++ Unfall unter Alkohol ++ Vollsperrung nach Felssturz ++ Diebstahl aus Gaststätte ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Vandalismus ++

Bad Schwalbach (ots)

++ Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

B 54 Bad Schwalbach Richtung Aarbergen, 18.03.2023, 13:30 h Ein 49-jähriger Taunussteiner befuhr mit seiner Kawasaki am 18.03.2023 gegen 13:30 h die B 54 aus Bad Schwalbach kommend in Richtung Aarbergen. Nach der Abfahrt Laufenselden kommt er nach einer Rechtskurve auf den Grünstreifen ab und kommt mit seinem Motorrad zu Fall und rutscht noch ca. 200m über die Fahrbahn. Bei dem Sturz verletzt er sich leicht und wird in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR.

++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

B 260 Bad Schwalbach, 18.03.2023, 07:00 h Ein 32-Jähriger aus Karlsruhe befährt mit seinem Toyota die B 260 aus Richtung Heimbach kommend in Richtung Ramschied. Aus bisher ungeklärter Ursache verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er erst nach caq. 100 m an einem Baum zum Stehen kommt. Der Fahrer bleibt unverletzt. Am Fahrzeug entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 10 000 EUR.

++ Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol, Geisenheim, Auf der Heide, Freitag, 17.03.2023, 21:43 Uhr

Eine 71-jährige Autofahrerin aus Geisenheim beabsichtigte links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Dabei übersah sie die entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte 19-jährige Autofahrerin aus Rüdesheim. Es kam zum Zusammenstoß, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Durch die herbeigerufene Streife der Polizeistation Rüdesheim, wurde bei der 71-jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme durch den Polizeiarzt, die Sicherstellung des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens.

++ Vollsperrung nach Felssturz in Hünstetten, L3031 zwischen Hünstetten-Beuerbach und Bad Camberg, 17.03.2023, 21:45 h

Zwischen Hünstetten-Beuerbach und Bad Camberg kam es am 17.03.2023 zu einem Felssturz. Durch das Geröll wurde die komplette Fahrbahn blockiert. Die Straße konnte bisher nicht geräumt werden und bleibt bis voraussichtlich Montag voll gesperrt.

++ Diebstahl aus Restaurant in Idstein-Wörsdorf

Idstein-Wörsdorf, Hauptstraße, Freitag, 17.03.2023, 21:50 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 09:45 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einem Restaurant in Idstein-Wörsdorf Bargeld in vierstelliger Höhe und zwei Mobiltelefone entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen, hat sich eine unbekannte Person in den Räumlichkeiten versteckt und wurde durch die Betreiber beim Verlassen des Restaurants dort eingeschlossen. Der Täter entwendete daraufhin ein Kellnerportemonnaie und zwei Mobiltelefone. Vermutlich hat er das Lokal durch die Notausgangstür verlassen und ist Richtung Ringgasse geflüchtet. Dort konnten am Samstagvormittag die Mobiltelefone und in einer Mülltonne das leere Portemonnaie aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein gerne unter 06126/9394-0 entgegen.

++ Wohnungseinbruchsdiebstahl in Idstein

Idstein, Karlsbader Straße, Freitag, den 17.03.2023, 09:45 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 16:45 Uhr Von Freitag auf Samstag wurde in ein Einfamilienhaus in Idstein eingebrochen. Durch unbekannte Täter wurde ein Fenster an der Rückseite des Hauses aufgehebelt und sich so unbefugt Zutritt zum Haus verschafft. Aus dem Schlafzimmer wurden eine Uhr und Münzen im Wert von ca. 1.500,- EUR entwendet. Hinweise bitte unter 06126/9394-0 an die Polizeistation Idstein

++ Vandalismus Festplatz Frühlingsmarkt in Idstein

Idstein, Bereich Schlossteich, Samstag, 18.03.2023 bis Sonntag, 19.03.2023 An diesem Wochenende findet in Idstein das Frühlingsfest statt. In der Nach von Samstag auf Sonntag haben einer oder mehrere unbekannte Täter im Bereich des Festplatzes randaliert. Es wurden mehrere Teile eines Bauzaunes umgeworfen und diese teilweise in den Teich geworfen. Weiterhin wurde ein Mülleimer mit Verankerung herausgerissen und ebenfalls im Teich entsorgt. Mitarbeiter des Bauhofes mussten anrücken und die Schäden beseitigen. Hinweise bitte unter 06126/9393-0 an die Polizeistation Idstein

