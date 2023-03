PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Pkw in Idstein +++ Zeugensuche nach Vandalismusschaden an Pkw in Lorch +++ Verletzte bei Verkehrsunfällen bei Neuhof und Heidenrod

1. Wertgegenstände aus Pkw gestohlen,

Idstein, Danziger Straße, Montag, 13.03.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 15.03.2023, 06:45 Uhr

(sun)Zwischen Montagabend und Mittwochmorgen sind unbekannte Täter in einen Pkw in Idstein eingedrungen und haben mehrere Wertgegenstände mitgehen lassen. Die Diebe öffneten den silberfarbenen Volvo zwischen 19:00 Uhr am Montag und 06:45 Uhr am Mittwoch auf unbekannte Art und Weise. Dieser war im besagten Zeitraum in der Danziger Straße geparkt. Die Täter entwendeten Wertgegenstände im Wert von 350 Euro und ergriffen anschließend unerkannt die Flucht. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

2. Fensterscheibe von Pkw mutwillig eingeschlagen, Lorch, St.-Benoit-Straße, Mittwoch, 15.03.2023, 16:15 Uhr bis 23:20 Uhr

(sun)Am Mittwochabend wurde kam es in Lorch zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Zwischen 16:15 Uhr und 23:20 Uhr schlugen ein oder mehrere unbekannte Täter die Fensterscheibe eines in der St.-Benoit-Straße geparkten weißen Ford ein. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Aufgrund der Gesamtumstände kann ein versuchter Einbruch aktuell ausgeschlossen werden.

Die Rüdesheimer Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06722) 9112-0 um Hinweise.

3. Zwei Verletzte bei Unfall,

Bundesstraße 275, zwischen Neuhof und Eschenhahn, Mittwoch, 15.03.2023, 06:55 Uhr

(jn)Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B 275 bei Taunusstein-Neuhof sind zwei Autofahrer verletzt worden und in umliegende Krankenhäuser transportiert worden. Wie die Unfallaufnahme zeigte, befuhr ein 21-jähriger Opel-Fahrer aus dem Landkreis Euskirchen um 06:55 Uhr die B 275 von Neuhof in Fahrtrichtung Eschenhahn. Im Bereich einer Rechtskurve geriet der junge Mann, wohl aufgrund der den Witterungsbedingungen nicht angepassten Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit einem entgegenkommenden VW Transporter zusammen, an dessen Steuer ein 50-jähriger Idsteiner saß. Beide mussten nach einer Versorgung an der Unfallstelle in Krankenhäusern weiterbehandelt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und das Abschleppen der zwei Pkw, war die Bundesstraße in diesem Abschnitt bis ca. 09:30 Uhr gesperrt.

4. Pkw überschlägt sich,

Heidenrod, Landesstraße 3455, Mittwoch, 15.03.2023, 08:08 Uhr

(sun)Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich im Bereich von Heidenrod ein Pkw überschlug. Um 08:08 Uhr befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die L3455 in Fahrtrichtung Laufenselden, als er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf der Bankette ins Schleudern geriet und sich letztendlich überschlug. Anschließend blieb der Wagen auf dem Dach liegen. Beide Insassen, der 22-jährige Fahrer als auch sein 17-jähriger Beifahrer konnten sich eigenständig aus dem Gefährt befreien. Während der Fahrer den Unfall unbeschadet überstanden hat, wurde der 17-Jährige leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro, es wurde abgeschleppt.

