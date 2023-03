PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Eingeschlagene Glasscheibe +++ Spiegelgläser von Pkw gestohlen +++ Baum stürzt auf Pkw +++ Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen einer verkehrsgefährdenden Fahrweise +++ Unfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Eingeschlagene Eingangstürscheibe,

Hünstetten-Beuerbach, Wörsbachstraße, Dienstag, 14.03.2023, 08:30 Uhr bis 17:55 Uhr

(sun)Am Dienstag beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe einer Eingangstür eines Gemeindehauses in Beuerbach. Zwischen 08:30 Uhr und 17:55 Uhr schlugen die Täter in der Wörsbachstraße die Eingangstürscheibe zum Gemeindesaal ein. Die Unbekannten verursachten einen Sachschaden von circa 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0.

2. Spiegelgläser von Pkw gestohlen,

Bad Schwalbach, Parkstraße, Sonntag, 12.03.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 14.03.2023, 10:00 Uhr

(sun)Zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag wurden die beiden Außenspiegelgläser von einem Pkw in Bad Schwalbach entwendet. Unbekannte Täter montierten die Spiegelgläser des in der Parkstraße abgestellten Pkw ab und ergriffen mit der Beute die Flucht. Der Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Baum stürzt auf Pkw,

Niedernhausen, Landesstraße 3026, Dienstag, 14.03.2023, 13:15 Uhr

(sun)Am gestrigen Tag ist im Bereich von Niedernhausen ein Baum auf einen Pkw gestürzt und verursachte einen erheblichen Schaden. Gegen 13:15 Uhr befuhr die 46-jährige Fahrerin eines VW die L3026 aus Richtung Niedernhausen in Fahrtrichtung Oberseelbach, als ein Baum auf den Wagen stürzte. Dies war offensichtlich dem starken Wind verschuldet. Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es anschließend abgeschleppt werden musste. Die 46-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt circa 50.000 Euro.

4. Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen einer verkehrsgefährdenden Fahrweise, Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42, Freitag, 10.03.2023, 13:00 Uhr

(sun)Am Freitag ist der Fahrer eines Audi A3 einer Zivilstreife aufgrund seiner verkehrsgefährdenden Fahrweise aufgefallen. Die Zivilstreife wurde gegen 13.00 Uhr auf den von Oestrich-Winkel kommenden und in Richtung Geisenheim auf der B42 fahrenden Pkw aufmerksam. Der schwarze Audi scherte bei durchgezogener Linie zum Überholen aus und überholte zwei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit. Hierbei kollidierte der Fahrer beinahe mit einem LKW. Die Polizei konnte den 64-jährigen Fahrer anhalten und leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die Rüdesheimer Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen der gefährlichen Fahrweise. Haben Sie den beschriebenen Vorfall beobachtet oder ist Ihnen das Fahrzeug schon vorher bereits aufgefallen? Die Rüdesheimer Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06722) 9112-0 um Hinweise.

5. Unfallflucht,

Taunusstein-Wehen, Weiherstraße, Samstag, 11.03.2023, 10:40 Uhr bis 11:10 Uhr,

(sun)Bei einer Unfallflucht wurde am Samstagvormittag in Taunusstein-Wehen innerhalb von nur etwa 30 Minuten die Fahrerseite eines geparkten Pkw beschädigt. An dem zwischen 10.40 Uhr und 11.10 Uhr in der Weiherstraße abgestellten weißen Kia entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Bad Schwalbacher Polizei unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell