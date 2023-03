PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Größerer Polizeieinsatz in Schlangenbad-Bärstadt +++ Bildschirm aus Bankfiliale gestohlen +++ Sprayer unterwegs +++ Hochwertiges Werkzeug gestohlen

1. 62-Jähriger löst Polizeieinsatz aus,

Schlangenbad, Bärstadt, 12.03.2023, ab 19.30 Uhr

(pl)Am Sonntagabend hat ein 62-jähriger Mann in Schlangenbad-Bärstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, bei dem auch Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz kamen. Die Polizei wurde gegen 19.30 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass der in Bärstadt wohnhafte Mann in einer Textnachricht an Familienangehörige suizidale Absichten geäußert habe. Als die ersten Polizeikräfte an der Wohnanschrift eintrafen, konnten sie im Haus eine Person lokalisieren, welche augenscheinlich eine Waffe in der Hand hielt. Weitere im Haus befindliche Personen wurden nicht festgestellt. Der Bereich um die Örtlichkeit wurde abgesperrt und Spezialkräfte der Polizei alarmiert. Der 62-Jährige konnte schließlich gegen Mitternacht durch Spezialkräfte der hessischen Polizei in dem Wohnhaus unverletzt festgenommen werden. Eine aufgefundene Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Er wurde im Anschluss zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht. Eine Gefahr für Dritte bestand nicht. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

2. Bildschirm aus Bankfiliale gestohlen, Bad Schwalbach, Adolfstraße, Freitag, 10.03.2023, 15:00 Uhr bis Sonntag, 12.03.2023, 11:25 Uhr

(sun)Am Wochenende haben unbekannte Täter einen Bildschirm aus einer Bankfiliale in Bad Schwalbach gestohlen. Zwischen 15:00 Uhr am Freitag und 11:30 Uhr am Sonntag betraten die Diebe den Vorraum der Filiale in der Adolfstraße. Dort lösten sie Schrauben, um den Bildschirm aus der Wandhalterung zu entfernen und verließen anschließend mitsamt des Bildschirms das Gebäude. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung. Der Monitor hatte einen Wert von circa 250 Euro. Die zuständige Polizei in Bad Schwalbach erbittet mögliche Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

3. Hochwertiges Werkzeug gestohlen,

Bad Schwalbach, Paracelsusstraße, Donnerstag, 09.03.2023, 17:30 Uhr bis Freitag, 10.03.2023, 11:00 Uhr

(sun)Zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag brachen unbekannte Täter in ein im Bau befindliches Mehrfamilienhaus in Bad Schwalbach ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten auf diesem Wege in den in der Paracelsusstraße gelegenen Rohbau. In die verschiedenen Etagen verschafften sich die Täter Zutritt, indem sie Baustellenschutztüren aus den Türrahmen zogen. Das entwendete Diebesgut hat einen Wert von circa 6.000 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Mögliche Hinweise erbitten die Ermittler in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

4. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug,

Rüdesheim am Rhein, Schifferstraße, Samstag, 12.03.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, 12.03.2023, bis 15:00 Uhr

(jg) Am vergangenen Wochenende wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmittag ein in der Schifferstraße abgeparktes Fahrzeug mutwillig beschädigt. Im Tatzeitraum von Samstag, 19:00 Uhr bis Sonntag, 15:00 Uhr zerkratzten die bislang unbekannten Täter den dunkelblauen Audi vom Kotflügel bis zur Fahrertür und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Im Anschluss gelang den Tätern unbemerkt die Flucht. Die Polizei in Rüdesheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

5. Sprayer unterwegs,

Rüdesheim am Rhein - Aulhausen, Hauptstraße, Sonntag, 12.03.2023, 23:28 Uhr

(ste)Am Sonntagabend besprühte ein Unbekannter in Rüdesheim-Aulhausen Hauswände sowie mehrere Straßenschilder. Der Unbekannte wurde gegen 23:30 Uhr am Sonntag in der Hauptstraße beobachtet. Er besprühte mehrere Hauswände und Verkehrsschilder mit blauer, silberner und schwarzer Farbe. Die Kosten der erforderlichen Reinigungsarbeiten werden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Sprayer soll männlich, circa 165-170 cm groß und etwas kräftig gewesen sein. Darüber hinaus soll er schulterlange schwarze Haare getragen haben. Hinweise werden von der Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen

6. Einbruch und Diebstahl aus Gartenhütte Taunusstein, Gartenland Alter Weiher Dienstag, 07.03.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 12.03.2023, 19:00 Uhr

(my)Im Zeitraum von Dienstag, 07.03.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 12.03.2023, 19:00 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Gartenhütte im Kleingartenverein am alten Weiher. Der oder die Täter beschädigten die Vorhängeschlösser und verschafften sich so Zutritt in die Gartenhütte, aus der anschließend zwei Äxte und ein altes Radio im Wert von etwa 110 Euro entwendet wurden. Zudem wurden vereinzelt auch weitere Gartenhütten der Nachbarsgrundstücke angegangen. Die Polizeistation in Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

