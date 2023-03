PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Reifen plattgestochen+++Verletzte bei Unfällen+++Unfallflucht+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Reifen plattgestochen,

Aarbergen-Michelbach, Brühlstraße Donnerstag, 09.03.2023 bis Freitag, 10.03.2023,

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte in Michelbach die Reifen zahlreicher Autos platt gestochen. Die Polizei wurde am Freitagmorgen in die Brühlstraße gerufen, da dort ein Mann die platten Reifen an seinem Fahrzeug festgestellt hatte. Bei der weiteren Nachsicht wurden im Umfeld noch weitere Autos mit plattgestochenen Reifen entdeckt. Insgesamt wurden die Reifen von sechs Pkw und einem Anhänger in der Brühlstraße beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.500 EUR. Hinweise erbitten die Ermittler in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124/ 7078-0. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Brühlstraße in Aarbergen-Michelbach gemacht?

2. Drei Verletzte bei Unfall in Eltville, Eltville, Erbacher Straße, Donnerstag, 09.03.2023, 12:15 Uhr

(wie) Am Donnerstag wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall in Eltville verletzt. Ein 75-Jähriger befuhr mit einem Mercedes die B 42 und verließ diese bei Eltville, um auf die Erbacher Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den Kleintransporter eines 39-Jährigen, der auf der Erbacher Straße von Eltville kommend in Richtung Erbach unterwegs war. Der 75-Jährige fuhr beim Einbiegen gegen den vorfahrtsberechtigt vorbeifahrenden Kleintransporter. Bei der Kollision wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt, der 75-Jährige und seine Mitfahrerin mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 14.000 EUR.

3. Bei Unfall mit Streifenwagen verletzt, Eltville, Erbacher Straße, Mittwoch, 08.03.2023, 11:20 Uhr

(wie) Am Mittwoch wurde in Eltville eine Frau bei einem Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei verletzt. Eine 31-Jährige befuhr mit einem Fiat die Erbacher Straße von Erbach kommend in Richtung Eltville. Auf Höhe der Brücke über die B 42 prallte ein dahinter fahrender Polizeibeamter in einem Streifenwagen aus Unachtsamkeit gegen den Fiat. Bei der Kollision wurde die 31-Jährige leicht verletzt. Nach Behandlung vom Rettungsdienst wurde die Verletzte nach Hause entlassen. Den Unfall nahm eine Streife der Polizei Rüdesheim auf. Der Sachschaden wird auf 7.000 EUR geschätzt.

4. Zwei Fahrzeuge bei Unfallflucht beschädigt, Taunusstein-Orlen, Obergasse, Mittwoch, 08.03.2023, 17:00 Uhr

(wie) In Orlen hat ein bisher Unbekannter zwei Fahrzeuge bei einem Unfall beschädigt und ist dann von der Unfallstelle geflohen. Ein Zeuge hatte in der Obergasse einen älteren, grauen Kombi mit RÜD- Kennzeichen beim rückwärts Ausparken beobachtet. Das Fahrzeug setzte aus einer kleinen Seitengasse auf Höhe der Hausnummer 31 zurück und prallte gegen einen geparkten schwarzen Suzuki, welcher dadurch noch gegen einen VW Golf geschoben wurde. Der Fahrer des Kombi drehte sich noch im Fahrzeug um, fuhr dann aber schnell davon. Er hinterließ einen Schaden von über 2.000 EUR. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06124/7078-0 um Hinweise.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche wird es im Rheingau-Taunus-Kreis nur unangekündigte Messungen geben.

