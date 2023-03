PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß +++ Verkehrsunfall aufgrund von Alkohol +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Idstein, K 707

Freitag, 10.03.2023, 19:39 Uhr

Am Freitag wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in der Gemarkung Idstein verletzt. Eine 22-jährige Autofahrerin befuhr die Kreisstraße 707 aus Ehrenbach kommend in Richtung Idstein. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie im Bereich einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 26-jährigen Fahrerin zusammen. Bei der Kollision wurden beide Personen verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf 25.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße in beiden Richtungen gesperrt.

2. Verkehrsunfall aufgrund von Alkohol

Heidenrod, L3033

Samstag, 11.03.2023, 18:15 Uhr

Am Samstagabend fuhr eine 58-jährige Schlangenbaderin mit ihrem PKW auf der Wisperstraße von Ramschied in Fahrtrichtung Geroldstein. Zwischen den Abfahrten Springen und Langenseifen kam sie aufgrund erheblicher Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Telefonmast. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf 3000,- EUR geschätzt.

