Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 110 Stadt Usedom

Heringsdorf (Insel Usedom) (ots)

Am 15.07.2022 gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der B110, Bäderstr. in 17406 Usedom Stadt ein Verkehrsunfall bei dem insgesamt drei PKW involviert waren. Der 54-jährige Führer eines PKW BMW befuhr die Bäderstr. in Usedom Stadt, verfiel in einen Sekundenschlaf und kam von seiner Fahrbahn in den Gegenverkehr ab. Dabei kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden PKW VW T-Roc, der wiederum auf dem hinter ihm fahrenden PKW Ford aufgeschoben wurde. Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht- und eine Person schwer verletzt. Die schwerletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Uni-Klinikum Greifswald geflogen. Die beiden leichtverletzten Personen wurden in das Krankenhaus Anklam verbracht. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 42.000,- EUR. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt. Gegen den Unfallverursacher wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell