Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (16.01.2023) in der Zeit von 11 Uhr bis 23 Uhr versuchten Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bgm.-Fries-Straße einzubrechen. Bei dem Einbruchsversuch wurden zwei Türen beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Wer hat verdächtigte Personen in der Bgm.-Fries-Straße gesehen oder kann Hinweise zu der Tat geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

