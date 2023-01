POL-PPRP: Betrug per SMS

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (16.01.2023), gegen 10 Uhr, wurde ein 79-Jähriger in einem Krankenhaus in der Bremserstraße von einem Unbekannten angesprochen. Der Unbekannte fragte den 79-Jährigen, ob dieser ihm Geld wechseln könne. Während der Senior im Münzfach nach Wechselgeld suchte, stahl der Unbekannte ihm Geldscheine im Wert von 100 Euro aus dem Scheinfach. Als der 79-Jährige den Diebstahl merkte, war ...

