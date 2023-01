Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (16.01.2023), gegen 6:45 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 9 (B9) in Höhe des Autobahnkreuzes Ludwigshafen-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Zwischen der Auffahrt und der Abfahrt zur Bundesautobahn 6 (BAB6) stießen zwei Autos zusammen. Das Auto eines 37-jährigen geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der 37-Jährige wurde hierdurch verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Ablauf des Unfalls machten, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

