POL-PPRP: 89-Jähriger gestorben - Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlags

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen (16.01.2023) kurz vor 6 Uhr missachtete an der Kreuzung Mundenheimer Straße / Von-Weber-Straße ein 34-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 45-jährigen Fahrradfahrers. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich am Sprunggelenk. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Thorsten Mischler Telefon: 0621-963-1500 ...

