POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl von Smartphone Am Sonntag, 5. Juni 2022, 04.30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person in einer Bar in der Großen Straße ein Smartphone. Der Schaden beläuft sich auf 370 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen. Bakum - Diebstahl von Kühlauflieger Am Samstag, 4. Juni 2022, von 02.00 Uhr bis 02.40 Uhr entwendeten bislang ...

